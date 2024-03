Reżyser "Diuny" powycinał sceny. "Nie wierzę, że to usuwam"

Reżyser przyznał, że z prawie trzy-godzinnego filmu wyleciało trochę scen. Pewnie wielu fanów wierzy, że niepublikowane dotąd materiały pojawią się na Bly-ray czy w wersji streamingowej, ale Villeneuve rozwiewa stanowczo wszystkie wątpliwości. - Bardzo mocno wierzę w to, że jeśli coś nie weszło do filmu, to jest martwe. Zabijam i mnie to boli - powiedział w rozmowie z "Collider".