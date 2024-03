Szokująca scena w "Diuna: Część druga". Tego nie było w scenariuszu

Feyd-Rautha i baron Harkonnen - zaskakujący pocałunek

Okazuje się, że tego pocałunku wcale nie było w scenariuszu. Austin Butler improwizował i zrobił to tak dobrze, że reżyser postanowił zostawić to ujęcie do ostatecznego montażu. Aktor kojarzony dotychczas z głównej roli w "Elvisie" tłumaczył swoją improwizację tym, że "zawsze chodzi o to, jak próbujesz wpłynąć na kogoś innego".