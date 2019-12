Richard Jewell. Wyrzut sumienia amerykańskich mediów

Najpierw okrzyknięto go bohaterem, aby chwilę później publicznie ukrzyżować. Amerykanin Richard Jewell na zawsze stał się symbolem niszczycielskiej siły czwartej władzy.

Bohater na 5 minut

27 lipca 1996 r. W Atlancie trwają Letnie Igrzyska Olimpijskie. W późnych godzinach wieczornych pracownik ochrony Richard Jewell patroluje Centennial Olympic Park, gdzie trwa właśnie koncert kapeli Jack Mack and the Heart Attack.

Nagle dostrzega podejrzany pakunek zostawiony pod ławką nieopodal nagłośnienia. Okazuje się, że to wojskowy plecak wypełniony bombami domowej roboty.

Gdyby nie Richard Jewell, ofiar byłoby na pewno więcej. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. W krótkim czasie 34-latek staje się bohaterem narodowym. Ale euforia nie trwa długo.

Pasował do profilu

3 dni po zamachu gazeta "The Atlanta Journal-Constitution" ujawnia kulisy śledztwa FBI. Okazuje się, że Federalne Biuro Śledcze bierze pod uwagę, iż to Richard Jewell może stać za eksplozją. Ochroniarz pasuje bowiem do psychologicznego profilu "samotnego zamachowca". Rozpętuje się piekło.