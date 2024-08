"Catherine Deneuve Wschodu". 86. urodziny Beaty Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz nie jest jednak zgorzkniałą starszą panią, prowadzi ciche i samodzielne życie z wyboru. Niedawno wyznała: "Nie da się ukryć, że czas biegnie, ale nie zamartwiam się tym. Czuję się dobrze. Zachowuję spokój i dobry nastrój. Nie doskwiera mi samotność, bo moja Karolina jest przy mnie, gdy tylko może. Ale na stałe do niej nie mam zamiaru się przenieść, bo zbyt dobrze mi u siebie w Warszawie. Chronię się tu przed upałami. Jeśli już, do Głuch pojadę tylko w odwiedziny, to jest naprawdę piękne miejsce".