Chevy Chase. Skrzywdzony chłopak, uwielbiany komik, niepoprawny awanturnik

W latach 80. XX wieku Chevy Chase był u szczytu swych komediowych zdolności. Przy okazji "Golfiarzy" (1980) wcielił się w bogacza Ty Webba, a w "Szpiedzy tacy jak my" (1985) stworzył ikoniczny duet z Danem Aykroydem w rolach nieudolnych, ale jakże zabawnych, debiutujących agentów amerykańskiego wywiadu wysłanych do ZSRR. Publiczność oraz krytycy ciepło przyjęli również jego kreację tytułowego reportera z komedii kryminalnej "Fletch" (1985), otrzymującego nietypową misję od tajemniczego milionera. O skali popularności komika nie tylko w Hollywood świadczył występ w teledysku do "You Can Call Me Al" Paula Simona.