Nienawidził roli Marysi w "Poszukiwany, poszukiwana", choć przyniosła mu sławę

"Z powodu 'Poszukiwanego, poszukiwanej' przez lata dzwonili do mnie ludzie z propozycją pracy dla Marysi jako pomocy domowej; musieliśmy trzy razy zmieniać numer telefonu. Nieustannie też dzwonił domofon; jak ktoś wracał z nocnej zabawy i przechodził obok naszego domu, to czuł się w obowiązku zadzwonić i zapytać o Marysię. Już nawet nie chcę mówić, co było na ulicy. Nad morzem wokół mnie zawiązał się wianuszek osób, nie mogłem wejść do wody. Wszyscy krzyczeli: 'Marysia!' albo: 'Te, Maryśka, zupa ci kipi!'. Istny koszmar" – wspominał gorzkie konsekwencje roli w książce "Z Pokorą przez życie. Wojciech Pokora w rozmowie z Krzysztofem Pyzią".