Piotr Machalica. Odszedł zbyt wcześnie, żonę pożegnał przez telefon

Występował u największych

Grywał po kilka filmów rocznie. Nazbierał ich ponad setkę! Występował u największych: Kieślowskiego, Wajdy, Falka. Rzadko w rolach pierwszoplanowych, ale nie przeszkadzało mu to kraść scen sławniejszym kolegom. Tuż po dyplomie trafił do teatru Powszechnego w Warszawie. Odkąd zaczął grać na scenie, właściwie nie przestał. Czasami miał tyle zaproszeń, że na macierzystej scenie bywał gościem. Od sezonu 2006 związał się jako dyrektor artystyczny z Teatrem im. Mickiewicza w Częstochowie. Po 12 latach pożegnał się z zespołem i publicznością spektaklem "MACHALista PRZEBOJÓW". Śpiewał swoje ulubione ballady i piosenki największych mistrzów: Okudżawy, Młynarskiego, Brassensa, Osieckiej. Magda Umer zaprosiła go do grona wykonawców piosenek Przybory i Wasowskiego. "Słuchałem ich od 10 roku życia, teraz miałem zaśpiewać te genialne piosenki. Poczułem, jakbym złapał Pana Boga za nogi". Powtarzał za Szymborską, że poezja świata nie zbawi, bo ci, co go niszczą, nie czytają wierszy. Ale trzeba się starać. On czynił to z pasją.