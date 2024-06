W dzieciństwie był znanym aktorem. Nałogi zmieniły mu życie

Kariera z kieliszkiem w tle

Szybko pojawili się doradcy, którzy nie zawsze chcieli dobrze dla Henryka. Chcieli potraktować go jako sposób na wzbogacenie się. Na szczęście pojawili się i tacy, którzy go wspierali. Sugerowano mu, aby nie zmarnował talentu i poszedł do szkoły filmowej. On jednak na chwilę zapomniał o aktorstwie i poszedł do szkoły ślusarskiej.