"Sala Samobójców: Hejter" na Netfliksie! Ale... jeszcze nie w Polsce

"Sala samobójców. Hejter" to produkcja, która 6 marca miała swoją kinową premierę. Zaledwie kilka dni później stało się jasne, że aby wygrać z koronawirusem, potrzebne jest podjęcie wyjątkowych kroków. Rząd zadecydował o zamknięciu kin. To pokrzyżowało plany twórcom filmu.

Abonenci Platformy CANAL+ mogą zobaczyć go bez wychodzenia z domu w cenie jednego kinowego biletu - 25 zł. Z kolei w Playerze wykupienie dostępu do filmu na 48 godzin kosztuje 35 zł. Dla wielu internautów to za dużo. Ich opinie można znaleźć w komentarzach pod wpisami na profilach społecznościowych Playera i Canal+ Polska.