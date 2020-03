Koronawirus. "Sala samobójców. Hejter" w sieci. Internauci narzekają na cenę

"Sala samobójców. Hejter" 18 marca , niespełna dwa tygodnie po kinowej premierze, będzie dostępna aż w dwóch miejscach, a więc dla naprawdę dużej liczby widzów. Mowa o Playerze i VOD Canal+ . Oczywiście nie za darmo. Aby obejrzeć najnowszą produkcję Jana Komasy trzeba będzie zapłacić. Kwota, jaką od użytkowników chcą pobierać serwisy, nie jest wygórowana, ale i tak nie wszyscy zadowoleni są z propozycji cenowych. Jednak to jedyna szansa, by "Hejter" na siebie zarobił.

"Sala samobójców. Hejter" - komentarze na temat cen

Dwa tygodnie po kinowej premierze platforma CANAL+ proponuje najnowszy hit Komasy. Abonenci Platformy CANAL+ będą mogli zobaczyć go bez wychodzenia z domu. Już od dziś film, którego koproducentem jest CANAL+, jest dostępny do wypożyczenia w usłudze PREMIERY VOD+ w cenie jednego kinowego biletu - 25 zł. Z kolei w Playerze wykupienie dostępu do filmu na 48 godzin kosztuje 35 zł. Dla wielu internautów to za dużo. Ich opinie można znaleźć w komentarzach pod wpisami na profilach społecznościowych Playera i Canal+ Polska.