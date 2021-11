Stworzył "Pogromców duchów". Nowej wersji niestety nie doczekał

Razem z nimi trzymał się także Dan Aykroyd. To on jako pierwszy przeczytał scenariusz "Pogromców duchów" i od razu "zaklepał" dla siebie jedną z głównych ról. Jednak, gdy Ramis zaprezentował scenariusz wytwórni Columbia Pictures, jej szefowie uznali, że jest on zbyt straszny i mroczny. Wówczas Ramis poprosił o pomoc Aykroyda. Tak narodzili się "Pogromcy duchów", tacy, jakich znają widzowie na całym świecie.