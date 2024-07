Sunrise 2024. Gwiazdy ściągnęły do Kołobrzegu. Pod scenami działy się niestworzone rzeczy

Tego dnia z pewnością wyróżniał się Kura, który występował m.in. na Blue Stage. Zabrał festiwalowiczów w niezłą, muzyczną podróż, przypominając takie kawałki jak "Smells Like Teen Spirit" Nirvany czy "Somebody That I Used To Know" Gotye. Metal na festiwalu muzyki elektronicznej? Czemu nie. Nieliczni, co było całkiem zabawne, zareagowali, gdy Kura rzucił ze sceny pytanie, kto zna Rammstein i ich "Du Hast". Ale że Sunrise łączy pokolenia, każdy miał w tym secie coś dla siebie.