"Teksańska masakra piłą mechaniczną" na Netfliksie. Krytycy zniszczyli, Polacy pokochali. Ci drudzy mają rację

Trzeba podkreślić, że zemsta Leatherface’a na młodych przedsiębiorcach została dość zabawnie pomyślana jako wyjątkowo brutalna odpowiedź na postępującą gentryfikację. Główni bohaterowie przyjechali do wydawałoby się opuszczonego miasteczka Harlow tylko po to, by rozkręcić biznes. Wymyślili sobie, że różne budynki zmienią w restauracje czy galerie sztuki. Na swoją aukcję sprowadzili nawet autobus wypełniony influencerami. Praktycznie nikt nie zważa na to, czy ktoś może jeszcze tam mieszkać. I jak to bywa w tego typu horrorach, które określa się slasherami, za swoją bezduszność zostają ukarani.