Ludzie uciekają z sal, mdleją. A na film idzie coraz więcej widzów

Po sześciu latach Art The Clown powrócił, aby w halloweenową noc prześladować nastolatków, a także, jak się okazuje dość skutecznie, widzów, którzy wybrali się na ten film do kina. "Terrifier 2" był produkowany z myślą o rynku VOD, ale z powodu małej liczby kinowych premier udało się go wprowadzić na duży ekran, gdzie od czterech tygodni robi prawdziwą furorę.