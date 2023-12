Zagrał w głośnym polskim filmie. Dostał ważną nagrodę

Najnowszy film Agnieszki Holland trafił do rodzimych kin w drugiej połowie września. Do kraju przybył już jako laureat Nagrody Specjalnej Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W swojej ojczyźnie, podobnie jak wcześniej "Pokłosie" Władysława Pasikowskiego, "Ida" Pawła Pawlikowskiego czy "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego, stał się elementem dyskusji nie tyle kulturowej, co politycznej. Z tą jednak różnicą, że "Zielona granica" nie odnosi się do dalszej lub bliższej historii, a tego, co dzieje się tu i teraz na wschodnim terytorium Polski.