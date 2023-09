"Figurant". Zło dobrem zwyciężaj?

Równolegle do zawodowej działalności Bronka śledzimy jego życie rodzinne. Przyszłą żonę Martę (Marianna Zydek) poznaje w kościele podczas pracy. Ukrywa jednak przed nią swoją prawdziwą tożsamość. Przez większość filmu można się zastanawiać, czy Budny kiedykolwiek prawdziwie kochał, czy był zdolny do empatii i współczucia. Jego stosunek do żony po traumatycznych doświadczeniach budzi co do tego wątpliwości.