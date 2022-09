"Filip": TVP zaskoczyło. Młodość i seks zamiast patosu i martyrologii

Po dwóch latach Filip pracuje jako kelner we Frankfurcie. By zostać w Niemczech, podaje się za Francuza. Wydaje się jednak zupełnie inny niż na początku filmu. To lekkoduch, który żyje chwilą. Ale dla Niemek, których rodacy płci męskiej walczą w imię III Rzeszy, Filip jest spełnieniem marzeń. Choć grozi za to kara śmierci, na seks z nim umawiają się zarówno młode, spragnione przygód dziewczyny, jak i usychające z tęsknoty za partnerami żony. Oczywiście to lekkie życie nie może trwać wiecznie, bo przecież trwa okrutna wojna.