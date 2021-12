W cieniu pająka. "Matrix" nie podbił współczesnej widowni

Wątpliwości, co do sensu realizowania kolejnej części "Matriksa" mieli chyba wszyscy. Może z wyjątkiem szefów wytwórni Warner Bros., którzy wykazali się dużą determinacją, aby doprowadzić projekt do realizacji. Przeznaczyli na ten cel aż 200 mln dol. Mając do dyspozycji tak ogromne pieniądze udało się rozwiać wątpliwości kluczowym postaciom trylogii sprzed 20 lat. Choć nie wszystkim. W głównych rolach widzowie ponownie mogą więc zobaczyć Keanu Reevesa oraz Carrie-Anne Moss, zaś scenarzystką, reżyserką i producentką filmu została Lana Wachowski (wcześniej znana jako Larry Wachowski). Zabrakło natomiast jej siostry, Lilly (wcześniej znanej jako Andy).