W kinie film przeszedł bez echa. Na TikToku sceny z "Saltburn" idą w miliardy odtworzeń

- Trendy na TikToku błyskawicznie przychodzą i odchodzą - komentuje Sylwia Wamej, dziennikarka serwisu Spider's Web, pisząca o TikToku. - Gdy zagościł tam trend tworzenia rolek w stylu filmów Wesa Andersona, polscy użytkownicy i użytkowniczki natychmiast to podchwycili. Nic dziwnego, bo były to obrazki bardzo przyjemne dla oka. Myślę, że siła tkwi w estetyce, kolorach i kreatywności. Ci, którzy znają filmy Wesa Andersona, wiedzą, jaką estetyką operuje. Są to symetryczne ujęcia i szybkie cięcia, a do tego pastelowe kolory i klimaty vintage, które łatwo można skomponować w rolce. Mam wrażenie, że w przypadku filmów tego reżysera, dla ludzi czasem ważniejsza jest sama estetyka, niż fabuła. Do tego wszystkiego tym trendem można było się łatwo bawić, pokazując swoje zainteresowania czy przemycając ważne tematy, ubierając w pastelowe kolory i okraszając muzyką z filmów amerykańskiego reżysera.