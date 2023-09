"Priscilla". Życie w cieniu Elvisa Presleya [RECENZJA]

Film Sofii Coppoli to wciągająca opowieść o kobiecie w męskim otoczeniu. Kino emancypacyjne, które doskonale potrafi punktować uwikłanie i uzależnienie od drugiego człowieka. I choć z trwogą można spoglądać na życie Priscilli, całość kończy się pozytywnym wydźwiękiem. Gdy rozbrzmiewa piosenka "I will always love you", mamy świadomość, że miłość potrafi zniewalać, ale też dodaje skrzydeł. Ptak wyrwał się z klatki.