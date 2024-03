Oscary 2024. Wielka porażka giganta kina. Pałeczkę przejęli młodsi

Choć co roku nie brakuje głosów, że Oscary to oklepana impreza, na której nagrody trafiają wcale nie do najlepszych filmów, a tych najbardziej wypromowanych, wciąż nie brakuje fanów hollywoodzkiego kina, którzy nie odpuszczą okazji, by zarwać noc i obejrzeć galę. Tym razem 96. ceremonia wręczenia Oscarów rozpoczęła się ponad godzinę wcześniej, co ucieszyło widzów z Europy.