Zagrał nago w głośnej scenie "Saltburn". "Czułem się piękny"

Masturbacja na dopiero co usypanym grobie, kąpiel w wannie, w której chwilę wcześniej onanizował się inny bohater, czy nagi taniec we wnętrzach bogatej willi – najnowszy film reżyserki cenionej "Obiecującej. Młodej. Kobiety." budził spore kontrowersje, ale i szybko zyskał dużą popularność. Przyczynił się też do przypomnienia o hicie sprzed lat, czyli "Murder on the Dancefloor" Sophie Ellis-Bextor. Piosenka towarzyszyła bowiem finałowej sekwencji produkcji, w której Keoghan pląsa do rytmu, będąc całkowicie nagi.