Wojciech Pszoniak zmarł samotnie w szpitalu. To był straszny czas

- Po drodze objawiło się jeszcze dodatkowe zagrożenie, o którym nikt mi nie powiedział. Ten nieco zmniejszony guz dotykał nerwu odpowiedzialnego za głos. Profesor Orłowski przyszedł do mnie po operacji i zapytał, jak się czuję. Wydawało mi się, że prawie odkrzyknąłem: "Bardzo dobrze panie profesorze, czuję się dobrze!". I wtedy zobaczyłem w jego oku łzy radości, tej ludzkiej, prawdziwej, nie zawodowej. Kiedy uświadomił mi, że była groźba, że stracę głos, powiedziałem, że nawet gdyby wyciął mi parę milimetrów więcej, to zagrałbym dla niego pantomimę. Zaprzyjaźniliśmy się i dopiero po paru latach profesor przyznał się, że musieli dać mi morderczą dawkę chemii, nie było wyjścia. Stwierdził, że zniosłem to lepiej niż niektórzy katar - opowiadał aktor.