Nazwali Putina nazistą i mordercą. Rosyjska kreskówka zablokowana. Reżyser ukrywa się w Izraelu

W satyrycznej kreskówce pokazywane są obrazy zniszczonych ukraińskich miast, mowa jest o tysiącach zabitych i milionach uchodźców, a bohaterowie nazywają Władimira Putina "szalonym carem", "führerem" i "mordercą". W ostatniej scenie Masjanja odwiedza nawet prezydenta Rosji, nazywa go "nazistą" i przypisuje mu śmierć tysięcy niewinnych ludzi. Na koniec wręcza mu samurajski miecz, by popełnił harakiri. Jak twierdzi, będzie to "jedyna dobra decyzja w jego życiu".