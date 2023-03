Zabił 17 kobiet. "Dobrze zrobił"

Protesty w Iranie, którym teraz świadkujemy, nie wzięły się znikąd. Dla osób z zewnątrz one mogę się wydawać czymś dziwnym. No bo jak ludzie mogą wychodzić na ulice, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec chust na głowie? I jak rząd może strzelać do ludzi, którzy publicznie mówią, że nie chcą zasłaniać włosów? To brzmi jak sytuacja z prozy Kafki, a nie z wiadomości. Te protesty nie są jednak związane z częścią garderoby, tylko z tym, w jaki sposób rząd kontroluje życie kobiet, jak nimi dyryguje. A to dyrygowanie jest czymś dziedzicznym w tym kraju. Said Hanai wyrósł w kraju, w którym czuł, że ma prawo korygować zachowania kobiet, zarządzać nimi. Jego podejście nie wzięło się znikąd.