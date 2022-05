Kłęby dymu nad czerwonym dywanem. Wstrzymały pochód gwiazd

Festiwal w Cannes bez kontrowersji? Niemożliwe. Aktorzy, aktorki, aktywiści co roku wykorzystują to wydarzenie, by zwracać uwagę na palące problemy. Pisaliśmy dopiero co o nagiej kobiecie, która wtargnęła na czerwony dywan, krzycząc "przestańcie nas gwałcić". Aktywistka zwróciła uwagę na tragedię kobiet w Ukrainie, które doświadczają gwałtów w czasie wojny. Jej okrzyk i zdjęcia z czerwonego dywanu dotarły wszędzie. A to dopiero początek festiwalu. Minął dzień i kolejna grupa aktywistek postanowiła w stanowczy sposób zaprotestować w Cannes.