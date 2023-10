Żył tym cały świat. Powstanie film o katastrofie Titana

- Tragedia Titana to kolejny przykład źle poinformowanego systemu - w tym przypadku naszego nieprzerwanego, całodobowego cyklu medialnego, który skazuje i rujnuje życie tak wielu ludzi. Nasz film nie tylko odda hołd wszystkim zaangażowanym w tą podwodną tragedię i ich rodzinom, ale także będzie okazją do poruszenia problemów związanych z naturą dzisiejszych mediów. Tylko prawda ma znaczenie. Świat ma prawo poznać prawdę, a nie lubieżną przynętę wepchniętą do gardeł przez tych, którzy szukają pięciu minut sławy. Życie nie jest czarno-białe. Jest skomplikowane. Zawsze są niuanse - powiedział Keasey.