"1917": film wojenny, jakiego jeszcze nie było [RECENZJA]

Idea nakręcenia filmu w taki sposób, by wyglądał jak jedno ekstremalnie długie, nieprzerwane ujęcie nie jest ani nowa, ani oryginalna - wystarczy przypomnieć sobie oscarowego "Birdmana" czy klasyczną "Linę" Alfreda Hitchcocka. W "1917" pomysł ten zostaje jednak po raz pierwszy wykorzystany do stworzenia wojennego widowiska.

Dobrze, bo dzięki temu na dwie godziny zostajemy przyklejeni do pary głównych bohaterów, którzy od pierwszej do ostatniej sekundy będą naszymi przewodnikami po kolejnych kręgach wojennego piekła. Wraz z nimi przejdziemy przez kilometry okopów, pełną gnijących zwłok ziemię niczyją pozostawioną przez wycofujące się wojska niemieckie, upiorne bunkry, wreszcie ruiny płonącego miasta.

"1917" jest bowiem jednym z tych nielicznych filmów - obok takich tytułów jak "Idź i patrz" czy "Szeregowiec Ryan" - które nie starają się po prostu opowiadać o okropieństwie wojny. Chcą nam je pokazać. Słowo "immersja" wymyślono właśnie dla takich filmów - gdy już przyzwyczaimy się do niecodziennej formuły, wylądujemy na froncie w 1917 roku i nie zdołamy wyzwolić się z tego świata aż do napisów końcowych.

To przede wszystkim zasługa niezwykłe skomplikowanej pracy ekipy technicznej. Scenografowie musieli zbudować rozległe plany ruin i okopów z dokładnością do metra, a operatorzy opracowali trajektorię ruchu kamery, która pozwoliła na długie, nieprzerwane ujęcia (to jeden z tych filmów, w przypadku których naprawdę warto obejrzeć po seansie materiały z planu).

Ale "1917" to też wielki triumf pary młodych aktorów, Deana-Charlesa Chapmana i George'a MacKay'a. Choć odtwórcy głównych ról są tu wspierani przez pojawiających się w epizodach Colina Firtha, Benedicta Cumberbatcha, Marka Stronga i Andrew Scotta, to na nich przez cały czas spoczywa ciężar filmu. Obaj wracają z tej bitwy z tarczą, a najbardziej epickie sceny filmu dowodzą, że aktorstwo wymaga czasami nie tylko talentu, ale też niezłej kondycji fizycznej i sporej odwagi.

Gdzieniegdzie pojawiają się głosy, że "1917" to komputerowa strzelanka przeniesiona na kinowy ekran. Nie warto ich słuchać. Sam Mendes ma wystarczająco dużo wyczucia, by sceny wojennej zawieruchy przepleść elementami niespodziewanego humoru i zaskakującego liryzmu. Jego film jest jednak przede wszystkim dowodem na to, że współczesne kino wojenne ciągle może przekraczać granice, do których wcześniej nie udało mu się dotrzeć.