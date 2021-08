Nieznane oblicze Afganistanu. Te filmy zostają w pamięci na długo

Kobiece losy

O trudnym życiu kobiet w Afganistanie, które - mimo swojej sytuacji, postanawiają zawalczyć o szczęście i niezależność - opowiada dokument "Siostry" (reż. Justyna Tafel). Piękna Parastu, mając zaledwie trzynaście lat, musiała się bronić przed gangiem wysłanym przez zakochanego w niej watażkę. Wreszcie uciekła z rodzinnej wsi, została prawniczką i chce zaangażować się w politykę, by walczyć o prawa kobiet. Jej siostra Gaisu, gwałcona wielokrotnie przez mężczyznę, który miał zostać jej mężem, uciekła do Ameryki. Po latach wróciła jednak do swojej ojczyzny i, mimo że wciąż boi się o własne życie, angażuje się w działalność na rzecz kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji. Najmłodsza, Zohra, dzięki wsparciu sióstr, zdołała się usamodzielnić i dołączyła do organizacji działającej na rzecz emancypacji kobiet.