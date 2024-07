"Agent szczęścia", "Balkoniary" i "Pstrąg" w weekend otwarcia 18. BNP Paribas Dwa Brzegi

Pierwszy dzień BNP Paribas Dwa Brzegi zaczniemy "Agentem szczęścia" (10:00, Kino We Love Cinema), następnie "Wrócicie do siebie" (12:15, Kino We Love Cinema) i nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie "Dahomej" (14:45, Kino We Love Cinema). W sobotę również pokaz "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (17:00, Małe Kino) i spotkanie z kompozytorem Dominikiem Strycharskim. Pierwszego dnia rusza Kino na Zamku (21:00), gdzie pokazana zostanie "Anatomia upadku" Justine Triet. Wieczór zapowiada się muzycznie. Na Rynku wystąpią Iksy (18:00), a w klubie festiwalowym Trzeci Księżyc - Bielas/Mechu (21:00).