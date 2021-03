"Tyłek im się pali". Mocne słowa Holland o polskim rządzie

- To poruszające, że sama wzmianka o wibratorze może nadal wywoływać tak duże poruszenie w niektórych kręgach. Rząd ignoruje ogólnokrajowe protesty i przeważający sprzeciw wobec niemal całkowitego zakazu aborcji, zwiększając społeczne podziały i wykorzystując państwowe media do przedstawiania feministek i społeczności LGBT+ jako zagrożeń dla polskiej tożsamości - skomentowała reżyserka "The Vibrant Village" Weronika Jurkiewicz.