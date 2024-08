Aktora rekrutowali scjentolodzy. Opisał, co się stało

To nie pierwszy raz, gdy Stamos wspomina to, że był rekrutowany do wstąpienia w szeregi scjentologów. W wydanej w 2023 r. biograficznej książce "If You Would Have Told Me" Stamos opowiada więcej o dziewczynie o imieniu Mia, która próbowała go przekonać do scjentologii. "Pytali mnie o to, czy popełniłem jakieś przestępstwa i czy mam negatywny stosunek do ich założyciela, Rona Hubbarda, pytali o jakieś dziwne sprawy związane z seksem" - opisywał. Siedzibę scjentologów przedstawił jako "cholernie dziwne" miejsce. "Nie nadaję się na scjentologa" - komentował.