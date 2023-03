Ana de Armas o intymnych scenach. "Musieliśmy to unaocznić widzom"

W wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" Ana de Armas nawiązała też mieszanych, w większości negatywnych opinii krytyków na temat filmu: "'Blondynka' nie została stworzona, aby uszczęśliwić widzów. To trudny film do oglądania. Czytałam recenzje, że stawia on Monroe w złym świetle. Myślę, że jest wręcz przeciwnie. Myślę, że źle mówi o środowisku i branży, a czasami jest to trudna pigułka do przełknięcia dla osób obecnie działających w tym biznesie. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie poczuli się tak, jakby ktoś wskazał ich palcem".