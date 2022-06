Bogusław Linda. Melancholijny twardziel skończył 70 lat

Filmowy światek przyjął Lindę z otwartymi ramionami, dostrzegając w nim wielki potencjał. Aktor sprawdzał się zarówno w rolach wrażliwych mężczyzn, naznaczonych egzystencjalnym bólem, jak i ekranowych twardzieli, zimnych i cynicznych. Grywał u cenionych reżyserów: na początku swojej kariery wystąpił między innymi u Agnieszki Holland w "Gorączce", w "Człowieku z żelaza" i "Dantonie" Andrzeja Wajdy czy w "Przypadku" Krzysztofa Kieślowskiego. Ogromną popularność przyniosła mu rola Franza Maurera w "Psach" Władysława Pasikowskiego z 1992 r., jak również "Tato" i "Sara" Macieja Ślesickiego. Co ciekawe, był też jednym z aktorów typowanych do roli Bohuna w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Linda nie był jednak przekonany do tego pomysłu. Jak mówił później w "Playboyu": "Odmówiłem, bo scenariusz wydawał mi się plastikowy i komiksowy". Angaż powędrował więc do Aleksandra Domogarowa.