Brendan Fraser dla WP: "Ta rola zmieniła mnie fizycznie i emocjonalnie"

Brendan: Ja i Sadie spędziliśmy razem trzy tygodnie, przygotowując się do tego filmu. Gdy weszliśmy na plan, doskonale wiedzieliśmy, co nas czeka. Chociaż na planie zawsze pojawiają się jakieś zaskoczenia, ale my pracowaliśmy w zamknięciu, w ograniczonej ekipie niemal jak załoga łodzi podwodnej. Sadie była dla mnie bardzo wyrozumiała. Co chwilę zapominałem tekstu. Gubiłem się, patrząc na jej niesamowite występy. Absolutnie największym wyzwaniem dla mnie był moment kulminacyjny filmu, gdy Charlie odkrywa całą prawdę przed córką i to ona musi zdecydować, co zrobi dalej. Nie chcę zdradzać za wiele, ale gdy zaczyna czytać na głos esej, który napisała jako dziecko, czułem to tak, jak w bajkach nagle spada zły urok. Sadie, to było moje Kilimandżaro.