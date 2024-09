"Było mi wstyd". Drew Barrymore wspomina walkę z uzależnieniem

Drew Barrymore, znana aktorka i gwiazda filmu "Aniołki Charliego", podczas wywiadu z Zoë Kravitz w swoim programie "The Drew Barrymore Show", podzieliła się doświadczeniami związanymi z jej drogą do trzeźwości. Barrymore, która od ponad pięciu lat nie sięga po alkohol, przyznała, że film "Blink Twice" ("Mrugnij dwa razy") w reżyserii Kravitz, poruszający tematykę uzależnień, wywarł na nią głęboki wpływ. Film ten skłonił ją do refleksji nad własnym życiem i walką z uzależnieniem, a także pomógł w procesie samoakceptacji i rozliczenia się z przeszłością.