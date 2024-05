Były szef PISF odpowiada Sienkiewiczowi. Zarzucił ministrowi nieprawdę

Strata, a nie odzyskanie

Jeszcze bardziej drobiazgowo były dyrektor PISF odniósł się do podnoszonej przez ministra kwestii "odzyskania 7 mln złotych przez MKiDN". Śmigulski wyjaśnia: "kwota ta stanowiła środki pomocowe (przyznane na podstawie ustawy o finansowym spieraniu produkcji audiowizualnej), niewykorzystane przez jednego z producentów, które moją decyzją wróciły do puli dla innych projektów. Jednak MKiDN zażądało zwrotu tych środków do swojego budżetu, co stanowiło utratę części finansowania dla polskiej kinematografii."