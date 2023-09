"Chłopi" zachwycają po światowej premierze w Toronto

Owacjami na stojąco publiczność prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto nagrodziła twórców filmu Chłopi po jego światowej premierze. "Przygotuj się na to, że zaprze ci dech w piersiach" – to pierwsze reakcje po pokazach animacji malarskiej w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Para ma już na swoim koncie słynnego Twojego Vincenta, który przyniósł im Europejską Nagrodę Filmową i nominacje do Złotego Globu i Oscara. Czy tym razem też mogą liczyć na nominację do najsłynniejszej nagrody świata kina? Znawcy branży nie ukrywają, że sukces w Toronto często otwiera drzwi do ścieżki oscarowej.