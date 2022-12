Co my właśnie obejrzeliśmy? "Bardo" na Netfliksie jest pełne absurdów

Ma udzielić wywiadu na żywo, ale gdy tylko pada pierwsze pytanie, Silverio siedzi jak zamrożony i nie jest w stanie się odezwać. A dziennikarz niemożliwie grilluje go, zarzucając mu hipokryzję i bycie marionetką w amerykańskim show-biznesie. Wylicza, że w Stanach dają mu nagrody, by zadośćuczynić za prawicowe ataki na meksykańską społeczność. Nazywa go matołem i uprzywilejowanym burżujem, który opowiada o wyrzutkach i nieszczęściach biedoty, nie mając o niej za wiele pojęcia. Wytyka mu, że kręcił reklamy, a teraz jest nagle wielkim artystą. Potem dowiadujemy się, że to wszystko było wymysłem Silverio, bo tak naprawdę w ogóle nie pojawił się w telewizyjnym studio.