CRAFTY - SPR Awards przyznane. Stowarzyszenie Producentów Reklamowych nagradza po raz pierwszy najlepszych twórców reklam.

"Potrzebowaliśmy wydarzenia poświęconego wyłącznie twórcom i producentom, żebyśmy mieli szansę na networking i dialog. CRAFTY-SPR Awards to nasz autorski projekt, opracowany przez grupę producentów SPR: Magdę Garską (Xantus), Marcina Dworuchę (F25), Tomka Dławichowskiego (Timecode) i mnie. Uznaliśmy, że jest przestrzeń na te nagrody i że są doskonałym uzupełnieniem tego, co już funkcjonuje na naszym rynku. Nie było do tej pory w naszej branży wydarzenia poświęconego tylko i wyłącznie realizatorom i producentom reklam" – mówi Arleta Robinson, prezeska Stowarzyszenia Producentów Reklamowych i domu produkcyjnego Lucky Luciano.