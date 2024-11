"Do dzisiaj pozostają bezkarni". Zabili tysiące ludzi, historia z Łodzi jak z dna piekieł

Dziennikarze odkryli przerażające fakty: pracownicy pogotowia współpracowali z właścicielami zakładów pogrzebowych, handlując informacjami o zgonach. Był to handel "skórami", czyli ciałami zmarłych pacjentów. Jednak to był dopiero początek morderczego procederu. By zarabiać coraz więcej na "skórach" zespoły ratownicze nie przyjeżdżały na czas do chorego, czekały pod jego domem, nie wiozły go na pogotowie. Ostatnim etapem tej zbrodni było zabijanie pacjentów zastrzykiem z pavulonu.