Wstrząsający dokument z Polski numerem jeden w Europie

- To największa afera wolnej Polski. Systemowa zbrodnia polegająca na tym, że ludzie, którzy mieli ratować życie, w drugim wówczas co do wielkości mieście Polski, przez lata zabijali na masową skalę - mówił o makabrze w łódzkim pogotowiu autor wstrząsającego reportażu, Tomasz Patora, jeden z dziennikarzy, który nagłośnił tę sprawę.