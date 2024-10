Stworzyli "fabrykę śmierci". Od dokumentu MAX aż cierpnie skóra

O czym dokładnie opowiada serial "Łowcy skór"?

30 października na platformie MAX pojawiły się 2 z 4 odcinków serialu "Łowcy skór". Kolejne dwa widzowie będą mogli zobaczyć 6 listopada. W dwóch pierwszych epizodach twórcy dotarli do dziennikarzy, prokuratorów, ale przede wszystkim przedsiębiorców pogrzebowych, którzy przyznają: "to my stworzyliśmy tę fabrykę śmierci".