"Dojrzałość w kinie jest znacznie bardziej fascynująca". Wywiad z Katarzyną Figurą

To jest chyba naturalny podział, wynikający z różnicy pokoleń. Główna oś konfliktu toczy się między najstarszymi synami - Wojtkiem i Tadeuszem (Tomasz Schuchardt i Michał Żurawski). Podzielił ich spór ideologiczny, który rzutuje na kolejne pokolenia. Najmłodszy syn Tolo (Maciej Musiałowski), paradoksalnie ma najlepszy kontakt z matką. Marianna kocha wszystkie swoje dzieci, ale najmłodszego syna szczególnie, stara się go chronić. Tolo jest zagubiony, bardzo głęboko odczuwa to, co dzieje się w rodzinnym domu. To samo zagubienie, momentami graniczące z szaleństwem, dopada mój bohaterkę. Chaos, który wprowadza ogłoszenie przez generała Jaruzelskiego stanu wojennego, stawia życie Marianny na krawędzi rozpaczy i szaleństwa. Ona jest gotowa zrobić wszystko, żeby nie zaprzepaścić tej szansy na bycie razem. Niestety, niektóre sytuacje w rodzinie trudno zmienić. Konflikt pomiędzy najstarszymi braćmi trwa od wielu lat. Jeden z nich jest w partii, drugi w opozycji, a do tego, podobnie jak matka, jest bardzo religijny. Są to osobowości o silnie ugruntowanych poglądach.