Dokument HBO o Joannie Jędrzejczyk. W "Niezwyciężonej" zabrakło kluczowego momentu

Przyznaję, że po obejrzeniu "Niezwyciężonej" czuję spory niedosyt. Rozumiem koncept pokazania życia fighterki z jak najmniejszą ilością prywaty, ale efektem jest posągowy obraz zawodniczki, która niczym maszyna nieustannie prze do przodu po kolejny tytuł. Brakuje w tej wizji po prostu człowieka, kobiety, choć niektóre kadry smutnej twarzy Jędrzejczyk mówią same za siebie. Pominięto za to zupełnie wątek jej rozstania z narzeczonym, co jak przyznawała potem w wywiadach, miało wpływ na jej pierwsze porażki na przełomie 2017 i 2018 r. W dokumencie HBO momenty po przegranej tłumaczono w bardzo racjonalny, techniczny sposób.