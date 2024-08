Erotyczny thriller z Kidman. "Pysznie zabawne prowokacje"

Film Haliny Reijn z Nicole Kidman budzi emocje

Kidman zaczęła promować "Babygirl", który do kin w Stanach wejdzie dopiero w grudniu tego roku. Polska premiera zaś zapowiedziana jest na 10 stycznia 2025 r. W rozmowie z "Vanity Fair" aktorka przyznała, że ma obawy przed pierwszym pokazem filmu w Wenecji ze względu na to, jak bardzo jest erotyczny i jak "odsłoniła" w nim siebie. - Część mnie myśli sobie, że to jest w porządku, w końcu filmy są po to, by oglądać na dużym ekranie, z ludźmi. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest za mocne, że nie mam w sobie tyle odwagi - powiedziała przed festiwalem.