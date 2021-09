Fantastyczna seria przerwana. Pierwsza porażka Eastwooda od 30 lat

Dziennikarze zwracają uwagę, że "Cry Macho" to dla Clinta Eastwooda pozycja wyjątkowa. Jest to bowiem pierwszy film nakręcony przez niego po ukończeniu 90. roku życia, a zarazem pierwszy po jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej na stanowisku reżysera. Dla zwykłych śmiertelników są to zapewne jakieś fenomenalne osiągnięcia, wykraczające daleko poza kondycję przeciętnego człowieka. Jednak Eastwood zdaje się ich nie dostrzegać. Jak twierdził w niejednym wywiadzie: "Nie zamierzam oglądać się za siebie i dokonywać żadnych podsumowań".