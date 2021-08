To możliwe. Zostanie pierwszym reżyserem, który nakręci film w wieku 100 lat?

"Cry Macho" został też przez Eastwooda wyreżyserowany i wyprodukowany. Scenariusz jest adaptacją bestsellerowej powieści N. Richarda Nasha z 1975 roku. Co ciekawe, pierwsze próby adaptacji powieści miały miejsce już w latach 70-tych. Do głównej roli przymierzane były największe gwiazdy tamtych latach, takie jak Roy Scheider czy Burt Lancaster. Jeszcze bliżej zrealizowania projektu było w 2003 roku, kiedy umowę z producentami podpisał Arnold Schwarzengger. Zdjęcia do filmu zostały jednak odwołane ponieważ legenda kina akcji zapragnął zostać gubernatorem stanu Kalifornia.