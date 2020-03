Gorąca rywalizacja w polskich kinach. "Swingersi" za słabi na "365 dni"

"Swingersi" to obecnie najchętniej oglądany polski film w kinach, który jednak wypada słabo w zestawieniu z "365 dniami". Pikantna komedia podczas premierowego weekendu zgromadziła ponad trzy razy mniej widzów niż przebojowa ekranizacja erotyka Blanki Lipińskiej.

"365 dni" w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa to prawdziwy hit tegorocznych walentynek. Przez niespełna miesiąc od premiery (7.02) obejrzało go 1 565 462 widzów. Podczas minionego weekendu widownia zwiększyła się jeszcze o blisko 57 tys. osób, co oznacza, że na film sprzedano ok. 1,6 mln biletów. Taki rezultat może dać tytuł największego przeboju w polskich kinach w 2020 roku. I właśnie z takim gigantem muszą teraz mierzyć się kolejne rodzime produkcje pokroju "Swingersów".