"Swingersi": Barbara Kurdej-Szatan szuka miłości w nowej komedii. Zobacz kulisy filmu

"Swingersi" to zwariowana komedia pomyłek, w której jedną z głównych ról zagrała Barbara Kurdej-Szatan. Która ze scen była dla niej najtrudniejsza? Dowiecie się z materiału zza kulis.

Aktorka wcieliła się w Sylwię – lekko zwariowaną dziewczynę, która ma dość facetów, ale wciąż marzy o szczęśliwym związku. Choć ma pecha, zrobi wszystko, aby dać szczęściu szansę. Nawet jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że powinna się trzymać z daleka od nowego obiektu westchnień.

- "Swingersi" to komedia szalona, zwariowana, pełna gagów i absurdalnych zwrotów akcji. Spodoba się każdemu, kto lubi podejść do życia z dystansem i nie traktuje go całkiem serio” – tak o filmie mówi Barbara Kurdej-Szatan.